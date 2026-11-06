VN Katarja , MotoGP

VN Katarja

2026 Epizoda 0

6. 11. 2026 - Čas je za akcijo tudi v razredu Moto2! Dirkači so se podali na stezo v Lusailu in začeli priprave na nadaljevanje dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke prvega prostega treninga!

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