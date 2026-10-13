VN Indonezije , MotoGP

MotoGP drugi prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.

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