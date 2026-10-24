VN Avstralije , MotoGP
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto2 na Phillip Islandu se je nadaljeval s tretjim prostim treningom pred VN Avstralije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali iskanje optimalnih nastavitev ter prave hitrosti pred odločilnimi kvalifikacijami. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnjo priložnost za pripravo na zahtevnem avstralskem dirkališču.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija