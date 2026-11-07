VN Katarja
VN Katarja , MotoGP
7. 11. 2026 - Dogajanje na stezi v Lusailu se nadaljuje! Dirkači razreda Moto2 so izkoristili tretji prosti trening za izboljšanje časov krogov in iskanje najboljših nastavitev pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga!Prikaži več
2026VN KatarjaMotoGP se seli v Katar, kjer bo dirkališče Lusail prizorišče novega boja za dragocene prvenstvene točke. Hitri zavoji in dolga ciljna ravnina bodo preizkusili natančnost ter pogum najboljših motociklistov sveta. Kdo bo našel zmagovito kombinacijo hitrosti in premišljene taktike?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Katar
NapovednikVN KatarjaMotoGP se seli v Katar, kjer bo dirkališče Lusail prizorišče novega boja za dragocene prvenstvene točke. Hitri zavoji in dolga ciljna ravnina bodo preizkusili natančnost ter pogum najboljših motociklistov sveta. Kdo bo našel zmagovito kombinacijo hitrosti in premišljene taktike?Žanr: športDržava: Katar
50:57
Moto2 kvalifikacije
7. 11. 2026 - Oglejte si posnetek kvalifikacij razreda Moto2 na VN Katarja! Dirkači so na stezi v Lusailu poskrbeli za napete boje in lov na najboljša štartna mesta. Kdo je bil najhitrejši in si zagotovil najboljše izhodišče za nedeljsko dirko?
54:08
Moto3 kvalifikacije
7. 11. 2026 - Oglejte si posnetek kvalifikacij razreda Moto3 na VN Katarja! Najmlajši dirkači so se na stezi v Lusailu pomerili v boju za čim boljša štartna mesta in napovedali napet obračun na nedeljski dirki. Kdo si je zagotovil najboljše izhodišče?
57:26
MotoGP kvalifikacije
7. 11. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Katarja je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje.
45:04
MotoGP tretji prosti trening
7. 11. 2026 - Dogajanje na stezi v Lusailu se nadaljuje! Dirkači razreda MotoGP so izkoristili tretji prosti trening za izboljšanje časov krogov in iskanje najboljših nastavitev pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga!
45:00
Moto2 tretji prosti trening
7. 11. 2026 - Dogajanje na stezi v Lusailu se nadaljuje! Dirkači razreda Moto2 so izkoristili tretji prosti trening za izboljšanje časov krogov in iskanje najboljših nastavitev pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga!
39:26
Moto3 tretji prosti trening
7. 11. 2026 - Akcija v kraljevem razredu se nadaljuje! Dirkači so se znova podali na stezo v Lusailu, kjer so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in piljenjem hitrosti pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga razreda Moto3!
1:20:44
MotoGP drugi prosti trening
6. 11. 2026 - Pod katarskimi žarometi se je nadaljeval boj v kraljevem razredu! Dirkači so na drugem prostem treningu v Lusailu znova preizkušali meje svojih motociklov in lovili čim boljše čase krogov. Oglejte si najbolj zanimive trenutke drugega prostega treninga razreda MotoGP!
54:52
Moto2 drugi prosti trening
6. 11. 2026 - Dogajanje na stezi v Lusailu se nadaljuje! Dirkači razreda Moto2 so izkoristili drugi prosti trening za izboljšanje časov krogov in iskanje najboljših nastavitev pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke drugega prostega treninga!
44:59
Moto3 drugi prosti trening
6. 11. 2026 - Akcija v kraljevem razredu se nadaljuje! Dirkači so se znova podali na stezo v Lusailu, kjer so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in piljenjem hitrosti pred nadaljevanjem dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke drugega prostega treninga razreda Moto3!
1:12:47
MotoGP prvi prosti trening
6. 11. 2026 - Čas je za kraljevi razred! Najboljši dirkači na svetu so zapeljali na stezo v Lusailu in začeli lov na prave nastavitve ter čim hitrejše kroge. Oglejte si najbolj zanimive trenutke prvega prostega treninga razreda MotoGP!
55:05
Moto2 prvi prosti trening
6. 11. 2026 - Čas je za akcijo tudi v razredu Moto2! Dirkači so se podali na stezo v Lusailu in začeli priprave na nadaljevanje dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke prvega prostega treninga!