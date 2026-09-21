VN Avstrije
VN Avstrije , MotoGP
20. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Avstrije. Bodoči najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na avstrijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.Prikaži več
2026VN AvstrijeNajboljši motociklisti sveta se na avstrijskem Red Bull Ringu podajajo v boj za nove prvenstvene točke. Kdo bo najhitrejši na eni najbolj razburljivih stez koledarja MotoGP?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstrija
1:06:31
Moto3 dirka
20. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Avstrije. Bodoči najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na avstrijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
39:03
Baggers dirka
19. 9. 2026 - Sobotni dirkaški program VN Avstrije je popestrila tudi Bagger dirka. Težki motocikli in drzni dirkači so se podali v boj na avstrijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite adrenalinsko dogajanje s steze.
42:26
MotoGP sprint dirka
19. 9. 2026 - Sobota je na VN Avstrije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
53:04
Moto2 kvalifikacije
19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.
53:05
Moto3 kvalifikacije
19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.
56:03
MotoGP kvalifikacije
19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.