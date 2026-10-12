VN Indonezije
VN Indonezije , MotoGP
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.Prikaži več
2026VN IndonezijeMotoGP prihaja na indonezijski otok Lombok, kjer bo dirkališče Mandalika prizorišče novega boja za zmago. Obeta se napet obračun, v katerem bodo pogumna prehitevanja in prava izbira trenutka ključ do uspeha. Kdo bo na VN Indonezije našel zmagovalni ritem?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Indonezija
1:17:16
MotoGP dirka
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno MotoGP dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
1:02:25
Moto2 dirka
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto2 dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
59:38
Moto3 dirka
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
40:33
MotoGP sprint dirka
10. 10. 2026 - Sobota je na VN Indonezije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
53:23
Moto2 kvalifikacije
10. 10. 2026 - Dirkači Moto2 so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
54:45
Moto3 kvalifikacije
10. 10. 2026 - Dirkači Moto3 so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
1:03:22
MotoGP kvalifikacije
10. 10. 2026 - Dirkači MotoGP so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
49:58
MotoGP tretji prosti trening
10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
44:48
Moto3 tretji prosti trening
10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
39:30
Moto3 tretji prosti trening
10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda Moto3. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
1:15:13
MotoGP drugi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
Dostopno še 27 dni
1:33:19
Moto2 drugi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
44:40
Moto3 drugi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
1:10:41
MotoGP prvi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
54:46
Moto2 prvi prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.