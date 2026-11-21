MotoGP prvi prosti trening

20. 11. 2026 - Dirkaški vikend kraljevega razreda MotoGP na Portugalskem se je začel s prvim prostim treningom. Najboljši motociklistični dirkači na svetu so se podali na stezo, kjer so začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov in prilagajati ritem zahtevni progi. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Portugalske.