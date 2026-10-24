VN Avstralije , MotoGP
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto3 na Phillip Islandu se je nadaljeval s kvalifikacijami pred VN Avstralije. Mladi dirkači so se pomerili v lovu na najhitrejše čase in najboljša štartna mesta ter skušali dokazati svojo hitrost na enem najbolj zahtevnih dirkališč v koledarju. Oglejte si dogajanje iz kvalifikacij in preverite, kdo je bil najuspešnejši ter si priboril najboljše izhodišče za nedeljsko dirko.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija