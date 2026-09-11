VN San Marina , MotoGP

VN San Marina

VN San Marina - 2026

2026

Spektakularna dirka v Aragonu je ob pričakovani zmagi Marca Marqueza ponovno premešala vrh letošnjega prvenstva MotoGP, a dirkaška karavana se sedaj seli na domačo stezo Aprilie in Marca Bezzecchija - v Misano. Čeprav italijanski proizvajalec motociklov in tudi Marco ob obali Riminija še nimata zmage, se zdi, da bi lahko letošnja razmerja moči prinesla preobrat.