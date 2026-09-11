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VN San Marina

VN San Marina , MotoGP

2026 Epizoda 0

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto3. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.

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  • 2026

  • Napovednik

1:20:52
VN San Marina - 2026 - MotoGP drugi prosti trening

MotoGP drugi prosti trening

11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu MotoGP. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:40
VN San Marina - 2026 - Moto2 drugi prosti trening

Moto2 drugi prosti trening

11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto2. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
44:44
VN San Marina - 2026 - Moto3 drugi prosti trening

Moto3 drugi prosti trening

11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto3. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:10:36
VN San Marina - 2026 - MotoGP prvi prosti trening

MotoGP prvi prosti trening

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:47
VN San Marina - 2026 - Moto2 prvi prosti trening

Moto2 prvi prosti trening

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
43:33
VN San Marina - 2026 - Moto3 prvi prosti trening

Moto3 prvi prosti trening

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto3. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.

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