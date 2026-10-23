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VN Avstralije

VN Avstralije , MotoGP

2026 Epizoda 0

23. 10. 2026 - Petek je prinesel prve vonjave po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto3 na VN Avstralije. Mladi dirkači so se na stezi v Phillip Islandu podali na prvi prosti trening in začeli lov na najboljše čase. Oglejte si prve utrinke z dirkališča in preverite, kdo je najbolje začel avstralski dirkaški konec tedna.

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  • 2026

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1:27:44
VN Avstralije - 2026 - MotoGP drugi prosti trening

MotoGP drugi prosti trening

23. 10. 2026 - Dirkaški vikend MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval z drugim prostim treningom pred VN Avstralije. Najboljši motociklisti sveta so znova zapeljali na stezo in nadaljevali iskanje idealnih nastavitev ter lov na hitre čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil čas na avstralskem dirkališču.
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54:52
VN Avstralije - 2026 - Moto2 drugi prosti trening

Moto2 drugi prosti trening

23. 10. 2026 - Dirkaški vikend Moto2 na Phillip Islandu se je nadaljeval z drugim prostim treningom pred VN Avstralije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
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44:36
VN Avstralije - 2026 - Moto3 drugi prosti trening

Moto3 drugi prosti trening

23. 10. 2026 - Dirkaški vikend Moto3 na Phillip Islandu se je nadaljeval z drugim prostim treningom pred VN Avstralije. Mladi dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali iskanje pravih nastavitev ter hitrosti pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil čas na avstralskem dirkališču.
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1:10:34
VN Avstralije - 2026 - MotoGP prvi prosti trening

MotoGP prvi prosti trening

23. 10. 2026 - Petek je na Phillip Islandu prinesel vrhunec prvega dne dirkaškega vikenda, saj so se na stezo podali tudi najboljši motociklisti kraljevega razreda MotoGP. Na prvem prostem treningu pred VN Avstralije so dirkači začeli iskati prave nastavitve motociklov in loviti prve hitre čase. Oglejte si dogajanje s steze in preverite, kdo je najbolje odprl avstralski dirkaški konec tedna.
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55:09
VN Avstralije - 2026 - Moto2 prvi prosti trening

Moto2 prvi prosti trening

23. 10. 2026 - Petek je na Phillip Islandu prinesel nadaljevanje dirkaškega vikenda MotoGP, saj so na stezo zapeljali tudi dirkači razreda Moto2. V prvem prostem treningu pred VN Avstralije so začeli nabirati prve kilometre in iskati pravi ritem za nadaljevanje konca tedna. Oglejte si dogajanje s steze in preverite, kdo je najbolje začel avstralski izziv.
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41:23
VN Avstralije - 2026 - Moto3 prvi prosti trening

Moto3 prvi prosti trening

23. 10. 2026 - Petek je prinesel prve vonjave po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto3 na VN Avstralije. Mladi dirkači so se na stezi v Phillip Islandu podali na prvi prosti trening in začeli lov na najboljše čase. Oglejte si prve utrinke z dirkališča in preverite, kdo je najbolje začel avstralski dirkaški konec tedna.
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