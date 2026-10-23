VN Avstralije , MotoGP

VN Avstralije

2026 Epizoda 0

23. 10. 2026 - Petek je prinesel prve vonjave po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto3 na VN Avstralije. Mladi dirkači so se na stezi v Phillip Islandu podali na prvi prosti trening in začeli lov na najboljše čase. Oglejte si prve utrinke z dirkališča in preverite, kdo je najbolje začel avstralski dirkaški konec tedna.

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