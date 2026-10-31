VN Malezije
VN Malezije , MotoGP
30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.Prikaži več
2026VN MalezijeMotoGP se seli v Sepang, kjer dirkače na VN Malezije čakajo dolge ravnine, zahtevni zavoji ter preizkušnja v vročini in visoki vlagi. Široka steza ponuja številne priložnosti za prehitevanje, zato se obeta razburljiv boj za zmago in dragocene prvenstvene točke.Žanr: Šport, Motociklizem, MotocilizemDržava: Malezija
NapovednikVN MalezijeMotoGP se seli v Sepang, kjer dirkače na VN Malezije čakajo dolge ravnine, zahtevni zavoji ter preizkušnja v vročini in visoki vlagi. Široka steza ponuja številne priložnosti za prehitevanje, zato se obeta razburljiv boj za zmago in dragocene prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Malezija
40:36
MotoGP sprint dirka
31. 10. 2026 - Sobota je na VN Malezije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
54:09
Moto2 kvalifikacije
31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Malezije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Malezije.
54:06
Moto3 kvalifikacije
31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Malezije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Malezije.
57:24
MotoGP kvalifikacije
31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Malezije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Malezije.
45:00
MotoGP tretji prosti trening
31. 10. 2026 - Dirkaški vikend se je nadaljeval z drugim prostim treningom MotoGP pred VN Malezije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
44:59
Moto2 tretji prosti trening
31. 10. 2026 - Dirkaški vikend se je nadaljeval z drugim prostim treningom Moto2 pred VN Malezije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
39:37
Moto3 tretji prosti trening
31. 10. 2026 - Dirkaški vikend se je nadaljeval z drugim prostim treningom Moto3 pred VN Malezije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
1:20:36
MotoGP drugi prosti trening
30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
55:04
Moto2 drugi prosti trening
30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
Dostopno še 29 dni
45:04
Moto3 drugi prosti trening
30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:17:27
MotoGP prvi prosti trening
30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
55:12
Moto2 prvi prosti trening
30. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN Malezije. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.