VN Avstralije , MotoGP
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto3 na Phillip Islandu se je nadaljeval s tretjim prostim treningom pred VN Avstralije. Mladi dirkači so se znova podali na stezo in izkoristili zadnjo priložnost za izboljšanje nastavitev ter lov na najhitrejše čase pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga in preverite, kdo se je najbolje odrezal na zahtevnem avstralskem dirkališču.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija