VN Katarja , MotoGP

MotoGP kvalifikacije

7. 11. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Katarja je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje.