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VN Indonezije

VN Indonezije , MotoGP

2026 Epizoda 0

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.

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Dostopno še 27 dni

  • 2026

1:17:16
VN Indonezije - 2026 - MotoGP dirka

MotoGP dirka

11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno MotoGP dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
1:02:25
VN Indonezije - 2026 - Moto2 dirka

Moto2 dirka

11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto2 dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
59:38
VN Indonezije - 2026 - Moto3 dirka

Moto3 dirka

11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Indonezije. Najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na indonezijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
40:33
VN Indonezije - 2026 - MotoGP sprint dirka

MotoGP sprint dirka

10. 10. 2026 - Sobota je na VN Indonezije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
53:23
VN Indonezije - 2026 - Moto2 kvalifikacije

Moto2 kvalifikacije

10. 10. 2026 - Dirkači Moto2 so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
54:45
VN Indonezije - 2026 - Moto3 kvalifikacije

Moto3 kvalifikacije

10. 10. 2026 - Dirkači Moto3 so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
1:03:22
VN Indonezije - 2026 - MotoGP kvalifikacije

MotoGP kvalifikacije

10. 10. 2026 - Dirkači MotoGP so se na VN Indonezije pomerili v kvalifikacijah. V boju za čim boljša štartna mesta so iskali najhitrejše linije in iz sebe ter svojih motociklov iztisnili maksimum. Oglejte si dogajanje s kvalifikacij.
49:58
VN Indonezije - 2026 - MotoGP tretji prosti trening

MotoGP tretji prosti trening

10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
44:48
VN Indonezije - 2026 - Moto3 tretji prosti trening

Moto3 tretji prosti trening

10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
39:30
VN Indonezije - 2026 - Moto3 tretji prosti trening

Moto3 tretji prosti trening

10. 10. 2026 - Sobota na VN Indonezije se je začela s tretjim prostim treningom razreda Moto3. Najboljši motociklisti sveta so na stezi lovili pravi ritem in iskali optimalne nastavitve. Oglejte si dogajanje s treninga.
1:15:13
VN Indonezije - 2026 - MotoGP drugi prosti trening

MotoGP drugi prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
Dostopno še 27 dni
1:33:19
VN Indonezije - 2026 - Moto2 drugi prosti trening

Moto2 drugi prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
44:40
VN Indonezije - 2026 - Moto3 drugi prosti trening

Moto3 drugi prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
1:10:41
VN Indonezije - 2026 - MotoGP prvi prosti trening

MotoGP prvi prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
54:46
VN Indonezije - 2026 - Moto2 prvi prosti trening

Moto2 prvi prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.
42:10
VN Indonezije - 2026 - Moto3 prvi prosti trening

Moto3 prvi prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda v Indoneziji. Najboljši motociklisti sveta so se podali na prvi prosti trening pred VN Indonezije. Oglejte si prvo dogajanje na stezi in ujemite uvodne občutke z dirkališča.

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