VN Avstralije
VN Avstralije , MotoGP
23. 10. 2026 - Dirkaški vikend MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval z drugim prostim treningom pred VN Avstralije. Najboljši motociklisti sveta so znova zapeljali na stezo in nadaljevali iskanje idealnih nastavitev ter lov na hitre čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil čas na avstralskem dirkališču.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija
38:53
MotoGP sprint dirka
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval s sprint dirko pred VN Avstralije. Dirkači so se podali v boj za zmago na krajši, a izjemno napeti preizkušnji, kjer sta bila za uspeh ključna hiter štart in odločna vožnja od prvega do zadnjega kroga. Oglejte si dogajanje s sprint dirke in preverite, kdo je najbolje izkoristil priložnost ter osvojil zmago na zahtevnem avstralskem dirkališču.
54:16
Moto2 kvalifikacije
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto2 na Phillip Islandu se je nadaljeval s kvalifikacijami pred VN Avstralije. Dirkači so se podali na stezo v boju za čim boljša štartna mesta in skušali izkoristiti vsako priložnost za hiter krog na zahtevnem avstralskem dirkališču. Oglejte si dogajanje iz kvalifikacij in preverite, kdo si je zagotovil najboljše izhodišče za nedeljsko dirko.
54:47
Moto3 kvalifikacije
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto3 na Phillip Islandu se je nadaljeval s kvalifikacijami pred VN Avstralije. Mladi dirkači so se pomerili v lovu na najhitrejše čase in najboljša štartna mesta ter skušali dokazati svojo hitrost na enem najbolj zahtevnih dirkališč v koledarju. Oglejte si dogajanje iz kvalifikacij in preverite, kdo je bil najuspešnejši ter si priboril najboljše izhodišče za nedeljsko dirko.
58:37
MotoGP kvalifikacije
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval s kvalifikacijami pred VN Avstralije. Najboljši dirkači na svetu so se podali na stezo v boju za čim boljša štartna mesta in skušali izkoristiti vsako desetinko sekunde na zahtevnem avstralskem dirkališču. Oglejte si dogajanje iz kvalifikacij in preverite, kdo si je zagotovil najboljše izhodišče za nedeljsko dirko.
45:05
MotoGP tretji prosti trening
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval s tretjim prostim treningom pred VN Avstralije. Najboljši dirkači na svetu so znova zapeljali na stezo in iskali zadnje izboljšave nastavitev ter hitrosti pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga in preverite, kdo je bil najhitrejši na zahtevnem avstralskem dirkališču ter si zagotovil dobro izhodišče za nadaljevanje vikenda.
45:10
Moto2 tretji prosti trening
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto2 na Phillip Islandu se je nadaljeval s tretjim prostim treningom pred VN Avstralije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali iskanje optimalnih nastavitev ter prave hitrosti pred odločilnimi kvalifikacijami. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnjo priložnost za pripravo na zahtevnem avstralskem dirkališču.
39:32
Moto3 tretji prosti trening
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda Moto3 na Phillip Islandu se je nadaljeval s tretjim prostim treningom pred VN Avstralije. Mladi dirkači so se znova podali na stezo in izkoristili zadnjo priložnost za izboljšanje nastavitev ter lov na najhitrejše čase pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga in preverite, kdo se je najbolje odrezal na zahtevnem avstralskem dirkališču.
1:27:44
MotoGP drugi prosti trening
23. 10. 2026 - Dirkaški vikend MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval z drugim prostim treningom pred VN Avstralije. Najboljši motociklisti sveta so znova zapeljali na stezo in nadaljevali iskanje idealnih nastavitev ter lov na hitre čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil čas na avstralskem dirkališču.
54:52
Moto2 drugi prosti trening
23. 10. 2026 - Dirkaški vikend Moto2 na Phillip Islandu se je nadaljeval z drugim prostim treningom pred VN Avstralije. Dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali lov na optimalne nastavitve ter vse hitrejše čase. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil zadnje priprave na avstralskem dirkališču.
44:36
Moto3 drugi prosti trening
23. 10. 2026 - Dirkaški vikend Moto3 na Phillip Islandu se je nadaljeval z drugim prostim treningom pred VN Avstralije. Mladi dirkači so znova zavzeli stezo in nadaljevali iskanje pravih nastavitev ter hitrosti pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna. Oglejte si dogajanje z drugega treninga in preverite, kdo je najbolje izkoristil čas na avstralskem dirkališču.
1:10:34
MotoGP prvi prosti trening
23. 10. 2026 - Petek je na Phillip Islandu prinesel vrhunec prvega dne dirkaškega vikenda, saj so se na stezo podali tudi najboljši motociklisti kraljevega razreda MotoGP. Na prvem prostem treningu pred VN Avstralije so dirkači začeli iskati prave nastavitve motociklov in loviti prve hitre čase. Oglejte si dogajanje s steze in preverite, kdo je najbolje odprl avstralski dirkaški konec tedna.
55:09
Moto2 prvi prosti trening
23. 10. 2026 - Petek je na Phillip Islandu prinesel nadaljevanje dirkaškega vikenda MotoGP, saj so na stezo zapeljali tudi dirkači razreda Moto2. V prvem prostem treningu pred VN Avstralije so začeli nabirati prve kilometre in iskati pravi ritem za nadaljevanje konca tedna. Oglejte si dogajanje s steze in preverite, kdo je najbolje začel avstralski izziv.
41:23
Moto3 prvi prosti trening
23. 10. 2026 - Petek je prinesel prve vonjave po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto3 na VN Avstralije. Mladi dirkači so se na stezi v Phillip Islandu podali na prvi prosti trening in začeli lov na najboljše čase. Oglejte si prve utrinke z dirkališča in preverite, kdo je najbolje začel avstralski dirkaški konec tedna.