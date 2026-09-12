VN San Marina
VN San Marina , MotoGP
12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.Prikaži več
2026VN San MarinaSpektakularna dirka v Aragonu je ob pričakovani zmagi Marca Marqueza ponovno premešala vrh letošnjega prvenstva MotoGP, a dirkaška karavana se sedaj seli na domačo stezo Aprilie in Marca Bezzecchija - v Misano. Čeprav italijanski proizvajalec motociklov in tudi Marco ob obali Riminija še nimata zmage, se zdi, da bi lahko letošnja razmerja moči prinesla preobrat.Žanr: Šport, Motociklizem, MotocikizemDržava: San Marino
NapovednikVN San MarinaSpektakularna dirka v Aragonu je ob pričakovani zmagi Marca Marqueza ponovno premešala vrh letošnjega prvenstva MotoGP, a dirkaška karavana se sedaj seli na domačo stezo Aprilie in Marca Bezzecchija - v Misano. Čeprav italijanski proizvajalec motociklov in tudi Marco ob obali Riminija še nimata zmage, se zdi, da bi lahko letošnja razmerja moči prinesla preobrat.Žanr: športDržava: Italija
42:05
MotoGP sprint dirka
12. 9. 2026 - Sobota je na VN Aragonije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
54:06
Moto2 kvalifikacije
12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.
54:20
Moto3 kvalifikacije
12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.
58:59
MotoGP kvalifikacije
12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.
45:04
MotoGP tretji prosti trening
12. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na tretji prosti trening pred VN San Marina v razredu MotoGP. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
44:48
Moto2 tretji prosti trening
12. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na tretji prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto2. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
39:30
Moto3 tretji prosti trening
12. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na tretji prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto3. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:20:52
MotoGP drugi prosti trening
11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu MotoGP. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:40
Moto2 drugi prosti trening
11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto2. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
44:44
Moto3 drugi prosti trening
11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto3. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:10:36
MotoGP prvi prosti trening
11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:47
Moto2 prvi prosti trening
11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.