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VN San Marina

VN San Marina , MotoGP

2026 Epizoda 0

12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.

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  • 2026

  • Napovednik

42:05
VN San Marina - 2026 - MotoGP sprint dirka

MotoGP sprint dirka

12. 9. 2026 - Sobota je na VN Aragonije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
54:06
VN San Marina - 2026 - Moto2 kvalifikacije

Moto2 kvalifikacije

12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.
54:20
VN San Marina - 2026 - Moto3 kvalifikacije

Moto3 kvalifikacije

12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.
58:59
VN San Marina - 2026 - MotoGP kvalifikacije

MotoGP kvalifikacije

12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN San Marina je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz San Marina.
45:04
VN San Marina - 2026 - MotoGP tretji prosti trening

MotoGP tretji prosti trening

12. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na tretji prosti trening pred VN San Marina v razredu MotoGP. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
44:48
VN San Marina - 2026 - Moto2 tretji prosti trening

Moto2 tretji prosti trening

12. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na tretji prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto2. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
39:30
VN San Marina - 2026 - Moto3 tretji prosti trening

Moto3 tretji prosti trening

12. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na tretji prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto3. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:20:52
VN San Marina - 2026 - MotoGP drugi prosti trening

MotoGP drugi prosti trening

11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu MotoGP. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:40
VN San Marina - 2026 - Moto2 drugi prosti trening

Moto2 drugi prosti trening

11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto2. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
44:44
VN San Marina - 2026 - Moto3 drugi prosti trening

Moto3 drugi prosti trening

11. 9. 2026 - Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na drugi prosti trening pred VN San Marina v razredu Moto3. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
1:10:36
VN San Marina - 2026 - MotoGP prvi prosti trening

MotoGP prvi prosti trening

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda MotoGP. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
54:47
VN San Marina - 2026 - Moto2 prvi prosti trening

Moto2 prvi prosti trening

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto2. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.
43:33
VN San Marina - 2026 - Moto3 prvi prosti trening

Moto3 prvi prosti trening

11. 9. 2026 - Petek je prinesel prvi vonj po bencinu in začetek dirkaškega vikenda Moto3. Najboljši motociklisti sveta so se na stezi podali na prvi prosti trening pred VN San Marina. Oglejte si dogajanje s prvega dne in ujemite prve občutke z dirkališča.

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