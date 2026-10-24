VN Avstralije , MotoGP
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval s kvalifikacijami pred VN Avstralije. Najboljši dirkači na svetu so se podali na stezo v boju za čim boljša štartna mesta in skušali izkoristiti vsako desetinko sekunde na zahtevnem avstralskem dirkališču. Oglejte si dogajanje iz kvalifikacij in preverite, kdo si je zagotovil najboljše izhodišče za nedeljsko dirko.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija