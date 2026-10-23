VN Avstralije , MotoGP

VN Avstralije

2026 Epizoda 0

23. 10. 2026 - Petek je na Phillip Islandu prinesel vrhunec prvega dne dirkaškega vikenda, saj so se na stezo podali tudi najboljši motociklisti kraljevega razreda MotoGP. Na prvem prostem treningu pred VN Avstralije so dirkači začeli iskati prave nastavitve motociklov in loviti prve hitre čase. Oglejte si dogajanje s steze in preverite, kdo je najbolje odprl avstralski dirkaški konec tedna.

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