VN Avstralije , MotoGP
23. 10. 2026 - Petek je na Phillip Islandu prinesel vrhunec prvega dne dirkaškega vikenda, saj so se na stezo podali tudi najboljši motociklisti kraljevega razreda MotoGP. Na prvem prostem treningu pred VN Avstralije so dirkači začeli iskati prave nastavitve motociklov in loviti prve hitre čase. Oglejte si dogajanje s steze in preverite, kdo je najbolje odprl avstralski dirkaški konec tedna.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija