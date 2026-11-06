VN Katarja
VN Katarja , MotoGP
Dostopno še 29 dni
6. 11. 2026 - Čas je za kraljevi razred! Najboljši dirkači na svetu so zapeljali na stezo v Lusailu in začeli lov na prave nastavitve ter čim hitrejše kroge. Oglejte si najbolj zanimive trenutke prvega prostega treninga razreda MotoGP!Prikaži več
2026VN KatarjaMotoGP se seli v Katar, kjer bo dirkališče Lusail prizorišče novega boja za dragocene prvenstvene točke. Hitri zavoji in dolga ciljna ravnina bodo preizkusili natančnost ter pogum najboljših motociklistov sveta. Kdo bo našel zmagovito kombinacijo hitrosti in premišljene taktike?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Katar
NapovednikVN KatarjaMotoGP se seli v Katar, kjer bo dirkališče Lusail prizorišče novega boja za dragocene prvenstvene točke. Hitri zavoji in dolga ciljna ravnina bodo preizkusili natančnost ter pogum najboljših motociklistov sveta. Kdo bo našel zmagovito kombinacijo hitrosti in premišljene taktike?Žanr: športDržava: Katar
1:12:47
MotoGP prvi prosti trening
6. 11. 2026 - Čas je za kraljevi razred! Najboljši dirkači na svetu so zapeljali na stezo v Lusailu in začeli lov na prave nastavitve ter čim hitrejše kroge. Oglejte si najbolj zanimive trenutke prvega prostega treninga razreda MotoGP!
Dostopno še 29 dni
55:05
Moto2 prvi prosti trening
6. 11. 2026 - Čas je za akcijo tudi v razredu Moto2! Dirkači so se podali na stezo v Lusailu in začeli priprave na nadaljevanje dirkaškega vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke prvega prostega treninga!
Dostopno še 29 dni