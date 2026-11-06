Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
VN Katarja

VN Katarja , MotoGP

2026 Epizoda 0

6. 11. 2026 - Čas je za kraljevi razred! Najboljši dirkači na svetu so zapeljali na stezo v Lusailu in začeli lov na prave nastavitve ter čim hitrejše kroge. Oglejte si najbolj zanimive trenutke prvega prostega treninga razreda MotoGP!

Prikaži več
Dostopno še 29 dni
Nadaljuj
Predvajaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • 2026

  • Napovednik

Podobne vsebine

VN Velike Britanije
VN Nizozemske
VN Tajske
VN Indonezije
VN Španije
VN Amerik
VN Avstrije
VN Francije
VN Aragonije
VN Češke
VN Katalonije
VN Malezije
Superbike Madžarska
VN Nemčije
Superbike Emilija-Romanja
Oglas