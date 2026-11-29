VN Valencie
VN Valencie , MotoGP
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva MotoGP v Valenciji se je začel s prvim prostim treningom. Dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Valencije.Prikaži več
2026VN ValencieMotoGP se v Valencii pripravlja na veliki finale sezone! Na zavitem dirkališču Ricardo Tormo bodo dirkači lovili zadnje točke in priložnost, da leto sklenejo z zmago. Pred polnimi tribunami strastnih navijačev se obeta nepozabno slovo od dirkaške sezoneŽanr: Šport, MotociklizemDržava: Španija
NapovednikVN ValencieMotoGP se v Valencii pripravlja na veliki finale sezone! Na zavitem dirkališču Ricardo Tormo bodo dirkači lovili zadnje točke in priložnost, da leto sklenejo z zmago. Pred polnimi tribunami strastnih navijačev se obeta nepozabno slovo od dirkaške sezoneŽanr: športDržava: Španija
1:06:36
MotoGP sprint dirka
28. 11. 2026 - Sobota je na VN Valencije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
54:04
Moto2 kvalifikacije
28. 11. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Valencije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto2 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Valencije.
54:46
Moto3 kvalifikacije
28. 11. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Valencije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Valencije.
57:37
MotoGP kvalifikacije
28. 11. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Valencije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Valencije.
45:23
MotoGP tretji prosti trening
28. 11. 2026 - Dirkači razreda MotoGP so pred kvalifikacijami opravili še zadnje priprave na španski stezi. Tretji prosti trening je ponudil dodatno priložnost za izboljšanje nastavitev motociklov in iskanje prave hitrosti pred odločilnim delom dirkaškega vikenda. Oglejte si dogajanje z zadnjega treninga pred kvalifikacijami.
44:54
Moto2 tretji prosti trening
28. 11. 2026 - Dirkači razreda Moto2 so pred kvalifikacijami opravili še zadnje priprave na španski stezi. Tretji prosti trening je ponudil dodatno priložnost za izboljšanje nastavitev motociklov in iskanje prave hitrosti pred odločilnim delom dirkaškega vikenda. Oglejte si dogajanje z zadnjega treninga pred kvalifikacijami.
39:31
Moto3 tretji prosti trening
28. 11. 2026 - Dirkači razreda Moto3 so pred kvalifikacijami opravili še zadnje priprave na španski stezi. Tretji prosti trening je ponudil dodatno priložnost za izboljšanje nastavitev motociklov in iskanje prave hitrosti pred odločilnim delom dirkaškega vikenda. Oglejte si dogajanje z zadnjega treninga pred kvalifikacijami.
1:21:35
MotoGP drugi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva MotoGP v Valenciji se je začel z drugim prostim treningom. Dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje z drugega treninga pred VN Valencije.
55:01
Moto2 drugi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva Moto2 v Valenciji se je začel z drugim prostim treningom. Mladi dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje z drugega treninga pred VN Valencije.
44:43
Moto3 drugi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva Moto3 v Valenciji se je začel z drugim prostim treningom. Mladi dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje z drugega treninga pred VN Valencije.
1:11:56
MotoGP prvi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva MotoGP v Valenciji se je začel s prvim prostim treningom. Dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Valencije.
54:00
Moto2 prvi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva Moto2 v Valenciji se je začel s prvim prostim treningom. Mladi dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Valencije.
44:45
Moto3 prvi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend svetovnega prvenstva Moto3 v Valenciji se je začel s prvim prostim treningom. Mladi dirkači so se podali na stezo in opravili prve kroge ter začeli iskati optimalne nastavitve svojih motociklov. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Valencije.