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VN Avstrije

VN Avstrije , MotoGP

2026 Epizoda 0

19. 9. 2026 - Sobota je na VN Avstrije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.

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  • 2026

2:57:53
VN Avstrije - 2026 - Moto2 in MotoGP dirka

Moto2 in MotoGP dirka

20. 9. 2026
1:06:31
VN Avstrije - 2026 - Moto3 dirka

Moto3 dirka

20. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno Moto3 dirko VN Avstrije. Bodoči najboljši motociklisti sveta so se podali v boj za zmago, točke in slavo na avstrijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
39:03
VN Avstrije - 2026 - Baggers dirka

Baggers dirka

19. 9. 2026 - Sobotni dirkaški program VN Avstrije je popestrila tudi Bagger dirka. Težki motocikli in drzni dirkači so se podali v boj na avstrijskem dirkališču. Oglejte si celotno dirko in podoživite adrenalinsko dogajanje s steze.
42:26
VN Avstrije - 2026 - MotoGP sprint dirka

MotoGP sprint dirka

19. 9. 2026 - Sobota je na VN Avstrije prinesla tudi kratko, a izjemno intenzivno Sprint dirko MotoGP. Dirkači so se od prvega do zadnjega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite razburljivo dogajanje na stezi.
53:04
VN Avstrije - 2026 - Moto2 kvalifikacije

Moto2 kvalifikacije

19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.
53:05
VN Avstrije - 2026 - Moto3 kvalifikacije

Moto3 kvalifikacije

19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači Moto3 so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.
56:03
VN Avstrije - 2026 - MotoGP kvalifikacije

MotoGP kvalifikacije

19. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Avstrije je bilo rezervirano za boj proti uri. Dirkači MotoGP so se v kvalifikacijah podali na stezo, kjer je vsaka stotinka sekunde lahko odločala o najboljšem štartnem položaju. Oglejte si napeto kvalifikacijsko dogajanje iz Avstrije.
45:46
VN Avstrije - 2026 - MotoGP tretji prosti trening

MotoGP tretji prosti trening

19. 9. 2026
44:36
VN Avstrije - 2026 - Moto2 tretji prosti trening

Moto2 tretji prosti trening

19. 9. 2026
39:46
VN Avstrije - 2026 - Moto3 tretji prosti trening

Moto3 tretji prosti trening

19. 9. 2026
1:27:00
VN Avstrije - 2026 - MotoGP drugi prosti trening

MotoGP drugi prosti trening

18. 9. 2026
54:34
VN Avstrije - 2026 - Moto2 drugi prosti trening

Moto2 drugi prosti trening

18. 9. 2026
44:52
VN Avstrije - 2026 - Moto3 drugi prosti trening

Moto3 drugi prosti trening

18. 9. 2026
1:10:18
VN Avstrije - 2026 - MotoGP prvi prosti trening

MotoGP prvi prosti trening

18. 9. 2026
55:06
VN Avstrije - 2026 - Moto2 prvi prosti trening

Moto2 prvi prosti trening

18. 9. 2026
39:45
VN Avstrije - 2026 - Moto3 prvi prosti trening

Moto3 prvi prosti trening

18. 9. 2026

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