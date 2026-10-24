VN Avstralije , MotoGP
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval s sprint dirko pred VN Avstralije. Dirkači so se podali v boj za zmago na krajši, a izjemno napeti preizkušnji, kjer sta bila za uspeh ključna hiter štart in odločna vožnja od prvega do zadnjega kroga. Oglejte si dogajanje s sprint dirke in preverite, kdo je najbolje izkoristil priložnost ter osvojil zmago na zahtevnem avstralskem dirkališču.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija