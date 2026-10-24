VN Avstralije , MotoGP

VN Avstralije

2026 Epizoda 0

24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval s sprint dirko pred VN Avstralije. Dirkači so se podali v boj za zmago na krajši, a izjemno napeti preizkušnji, kjer sta bila za uspeh ključna hiter štart in odločna vožnja od prvega do zadnjega kroga. Oglejte si dogajanje s sprint dirke in preverite, kdo je najbolje izkoristil priložnost ter osvojil zmago na zahtevnem avstralskem dirkališču.

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