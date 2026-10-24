VN Avstralije , MotoGP
24. 10. 2026 - Dirkaški vikend razreda MotoGP na Phillip Islandu se je nadaljeval s tretjim prostim treningom pred VN Avstralije. Najboljši dirkači na svetu so znova zapeljali na stezo in iskali zadnje izboljšave nastavitev ter hitrosti pred nadaljevanjem dirkaškega konca tedna. Oglejte si dogajanje s tretjega treninga in preverite, kdo je bil najhitrejši na zahtevnem avstralskem dirkališču ter si zagotovil dobro izhodišče za nadaljevanje vikenda.Prikaži več
2026VN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Avstralija
NapovednikVN AvstralijeDirkače razreda MotoGP čaka VN Avstralije na Phillip Islandu, kjer visoke hitrosti in tekoči zavoji zahtevajo pogum ter natančnost. Na slikoviti stezi ob oceanu bo vsak dobro izpeljan manever pomemben v boju za stopničke in nove prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Avstralija