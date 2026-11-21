VN Portugalske

2026 Epizoda 0

21. 11. 2026 - Najboljši motociklistični dirkači sveta so se podali še na zadnji trening pred odločilnimi boji za štartna mesta. Tretji prosti trening razreda MotoGP je ekipam ponudil zadnjo priložnost za izboljšave in iskanje optimalnih nastavitev motociklov pred kvalifikacijami. Oglejte si celotno dogajanje s tretjega prostega treninga pred VN Portugalske.

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