Na kraju zločina - Sezona 5 - 3. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Nekdo ugrabi deklico, ki se s starejšo sestro potepa po mestu, namesto da bi bila v šoli. Iskanje nedolžne žrtve se takoj začne, toda zadeva je bolj resna, kot so policisti sprva domnevali. Ugrabljena Alicia Perez je edina, ki lahko svojemu bratu daruje kostni mozeg in ga s tem reši pred gotovo smrtjo. Če je torej ne najdejo, bo njen brat umrl. Ko Alicio najdejo mrtvo, Grissom kmalu odkrije, da njena sestra April ne govori resnice.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA