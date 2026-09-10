Na kraju zločina - Sezona 5 - 4. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Catherine in Nick preiskujeta smrt ženske, ki ima po telesu rdeče madeže. Ne, ni umrla zaradi virusa ebole, kot sprva sumijo. Pokojnica si je po lepotni operaciji privoščila okrevanje v dragem hotelu. Njen kirurg vztraja, da je šlo za rutinski poseg, ki nikakor ne more biti vzrok za njeno smrt. Doktor očitno govori resnico, saj obdukcija pokaže, da je bila gospa zastrupljena.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA