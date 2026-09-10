Na kraju zločina - Sezona 5 - 4. del

12. del

V mehiški četrti najdejo truplo mlade ženske. Preiskava pokaže, da je Veronica Juarez živela dvojno življenje. Bila je visoko izobražena in je stanovala v premožni soseski daleč od tam, kjer so jo našli. Obenem najdejo dokaze, da je bila ‘groupie’ neke glasbene skupine. Nick in detektiv Vega s pomočjo besedila pesmi, ki jo izvaja skupina, kmalu najdeta možnega osumljenca. Warrick, Greg in Sophia preiskujejo smrt voznika avtomobila za invalide. Vse kaže, da je voznika ubil njegov sopotnik, ki je po umoru pobegnil in za seboj pustil invalidski voziček.

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