Na kraju zločina - Sezona 5 - 5. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Jutro po svingerski zabavi v vodnjaku najdejo mrtvo Vanesso Keaton. Obdukcija pokaže, da jo je nekdo zabodel do smrti in da se je utopila nekje drugje. Analiza vode razkrije, da po vsej verjetnosti v kakšnem bazenu ali zdravilišču. Forenziki se odločijo testirati vse bazene v mestu. Grissom, Brass in Greg kmalu najdejo orodje, s katerim je bila Vanessa umorjena: nabodalo za žar. Najdejo tudi lastnika nabodala. To sta gostitelja mesečnih swingerskih zabav, ki v svojem pomivalnem stroju skrivata še marsikaj drugega kot le nabodala za žar.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA