Na kraju zločina - Sezona 5 - 2. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Zaradi poplave v Las Vegasu pride do popolne zmede, saj ob črpalki za vodo najdejo truplo. Med raziskavo Grissom in ostali odkrijejo, da se v vodovodnih kanalih nahajajo delci človeških kosti. Robbins zaključi, da kosti pripadajo najstniškemu fantu. Greg, ki je padel na prvem izpitu, dobi drugo priložnost in uspešno opravi svojo prvo obdukcijo. Toda Grissom mu pripravlja novo preizkušnjo.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA