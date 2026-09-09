Na kraju zločina - Sezona 5 - 9. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Zaradi nepravilnosti pri izbiri porotnikov mora Grissom na sodišču ponovno pričati glede preiskave umora, ki je bila zaključena že pred leti. Ko mora ponovno preiskati škatlico vžigalic, ki so jo našli na kraju zločina, pri tem opazi prstni odtis, ki ga je prvič spregledal. Še huje je, da ne ustreza odtisu obtoženega morilca. Grissom mora zato priznati svojo napako in se ponovno lotiti preiskave. Sara in Greg medtem raziskujeta smrt neznanca, ki je morda storil samomor.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA