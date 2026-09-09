Na kraju zločina - Sezona 5 - 10. del

Na kraju zločina , C.S.I.
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Grissom, Greg in Sophia preiskujejo smrt preprodajalca drog. Preiskava se dodatno zaplete, ko Greg v bližnjem smetnjaku najde truplo otroka. Kmalu zatem se forenziki znajdejo še sredi navzkrižnega ognja, ki prinese nove tragične posledice. Tako imajo kar naenkrat opravka s trojnim umorom.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
40:32
18. del
Grissom in Sara na kraju požiga najdeta popolnoma opečeno žensko, ki pa je na njuno veliko presenečenje še vedno živa. Grissom sumi, da je prav ona, Tara Matthews, zanetila požar, saj je bila prepojena z alkoholom. Catherine in Warrick medtem preiskujeta trojni umor. V družinskem bazenu najdeta utopljeno deklico, v hiši pa njena starša. Ženski las, ki ga najdeta v postelji, več kot očitno ne pripada ne deklici ne njeni mami. Čigav je torej?
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41:59
17. del
V hotelski sobi najdejo umorjeno stevardeso. Čeprav poškodbe na njenem telesu kažejo, da se je borila za svoje življenje, v sobi ne najdejo niti trohice dokazov. Ecklie se takoj spomni na umor stevardese, ki se je zgodil v podobnih okoliščinah pred nekaj leti. Je možno, da je spet udaril isti morilec? Catherine in Nick medtem preiskujeta smrt 12-letnega fanta, ki ga najdejo mrtvega v njegovi sobi.
40:23
16. del
Grissom, Greg in Sara preiskujejo umor Mauricea Hudsona, ki so ga našli zadušenega v hotelski sobi. Vse kaže, da se je spečal z nekom, ki se je udeležil konference za debelušne ljudi. Maurice je očitno rad užival v intimnih trenutkih z močnejšimi ženskami in vijolična svilena vlakna forenzike pripeljejo do dveh njegovih ljubic. Catherine, Warrick in Nick medtem preiskujejo umor pobiralca stav.
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42:18
15. del
Lastnika igralnice Brucea Eigerja najdejo mrtvega pod njegovim balkonom. Grissom in ostali kmalu ugotovijo, da je njegovo truplo nekdo premikal. Eigerjeva žena temu brez oklevanja pritrdi. Ker je bil Bruce gol, se je odločila, da bo truplo oblekla. Toda njena zgodba se izkaže za debelo laž. Dr. Robbins med obdukcijo odkrije, da je Eiger užival LSD. Catherine medtem z grozo ugotovi, da je nekdo ukradel vse fotografije, ki jih je posnela na prizorišču, kjer so našli Eigerjevo truplo.
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42:17
14. del
Mlada mati Lori Kyman se po noči, ki jo je preživela s prijateljicami, ne vrne več domov. Vsaj tako trdi njen mož. Ko najdejo njeno truplo, se izkaže, da je Lori v resnici po vsej verjetnosti le prišla domov. Za nameček ena izmed njenih prijateljic pove, da ima razmerje z Lorijinim možem. Nick in Warrick preiskujeta umor lovca, ki ga najdejo blizu mrtvega medveda.
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40:32
13. del
Na gradbišču najdejo dve ženski trupli, položeni v grobnico iz katrana. Grissoma preiskava zelo vznemiri in ekipa kmalu odkrije, da ženski nista bili zakopani istočasno, ampak več let narazen. Ena od njiju je Svetlana Melton. Sara in Catherine sumita, da je bila žrtev nasilnega moža. Izkaže se, da je bila Svetlana nevesta po naročilu. Medtem je Sara vse bolj nesrečna in nazadnje jo celo suspendirajo. Grissom se pogovori z njo in izve presenetljive stvari.
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41:48
12. del
V mehiški četrti najdejo truplo mlade ženske. Preiskava pokaže, da je Veronica Juarez živela dvojno življenje. Bila je visoko izobražena in je stanovala v premožni soseski daleč od tam, kjer so jo našli. Obenem najdejo dokaze, da je bila ‘groupie’ neke glasbene skupine. Nick in detektiv Vega s pomočjo besedila pesmi, ki jo izvaja skupina, kmalu najdeta možnega osumljenca. Warrick, Greg in Sophia preiskujejo smrt voznika avtomobila za invalide. Vse kaže, da je voznika ubil njegov sopotnik, ki je po umoru pobegnil in za seboj pustil invalidski voziček.
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42:18
11. del
Grega čaka še zadnji preizkus, preden mu Grissom dovoli, da začne delati na terenu. Toda primer, ki ga mora preiskati, je precej zapleten. Umorjen je Dennis Kingsley, goreč privrženec Sherlocka Holmesa, ki je svojega najljubšega detektiva igral v literarnem klubu. Osumljencev je več, vsi pa so imeli dober motiv za umor, saj je Dennis hotel klub razpustiti. Warrick in Nick medtem preiskujeta smrt motorista, ki je zapeljal s ceste in se smrtno ponesrečil, pred tem pa je s prijateljem kadil travo.
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41:10
10. del
Grissom, Greg in Sophia preiskujejo smrt preprodajalca drog. Preiskava se dodatno zaplete, ko Greg v bližnjem smetnjaku najde truplo otroka. Kmalu zatem se forenziki znajdejo še sredi navzkrižnega ognja, ki prinese nove tragične posledice. Tako imajo kar naenkrat opravka s trojnim umorom.
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41:48
9. del
Zaradi nepravilnosti pri izbiri porotnikov mora Grissom na sodišču ponovno pričati glede preiskave umora, ki je bila zaključena že pred leti. Ko mora ponovno preiskati škatlico vžigalic, ki so jo našli na kraju zločina, pri tem opazi prstni odtis, ki ga je prvič spregledal. Še huje je, da ne ustreza odtisu obtoženega morilca. Grissom mora zato priznati svojo napako in se ponovno lotiti preiskave. Sara in Greg medtem raziskujeta smrt neznanca, ki je morda storil samomor.
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42:17
8. del
Na zapuščenem delu avtoceste najdejo umorjeno žensko. Sodeč po njeni osebni izkaznici gre za Wendy Garner. Toda avto, ki ga je vozila, je registriran na ime Walterja Clancyja. Brass zasliši policista, ki je v zgodnjih večernih urah tistega usodnega dne ustavil Wendy, toda sledi ne pripeljejo nikamor. Potem pa se izkaže, da sta Walter in Wendy ena in ista oseba.
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41:20
7. del
Praznovanje na srednji šoli zmoti novica o umoru in ugrabitvi, toda nihče od udeležencev šolske zabave ni pripravljen povedati resnice. Mrtvo dekle, Nicole Jenson, je bila v šoli zelo nepriljubljena. Vse kaže, da so jo posilili, smrt pa so povzročila mamila. Nicolina vrstnica Janelle Macklin, katere oče je lastnik igralnice, prav tako izgine neznano kam, vendar njeni sošolci molčijo kot grob. Grissom in ostali forenziki medtem dobijo novega šefa.
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42:16
6. del
Med kupom lesa najdejo človeške ostanke. Ko na kraju zločina najdejo še sledi modre barve, vse kaže, da imajo forenziki opravka z morilcem, ki posnema obsojenega serijskega morilca Johna Mathersa. Tega so pred časom že usmrtili in tako se Grissom ter njegova ekipa znajdejo pred zapleteno nalogo.
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42:17
5. del
Jutro po svingerski zabavi v vodnjaku najdejo mrtvo Vanesso Keaton. Obdukcija pokaže, da jo je nekdo zabodel do smrti in da se je utopila nekje drugje. Analiza vode razkrije, da po vsej verjetnosti v kakšnem bazenu ali zdravilišču. Forenziki se odločijo testirati vse bazene v mestu. Grissom, Brass in Greg kmalu najdejo orodje, s katerim je bila Vanessa umorjena: nabodalo za žar. Najdejo tudi lastnika nabodala. To sta gostitelja mesečnih swingerskih zabav, ki v svojem pomivalnem stroju skrivata še marsikaj drugega kot le nabodala za žar.
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42:19
4. del
Catherine in Nick preiskujeta smrt ženske, ki ima po telesu rdeče madeže. Ne, ni umrla zaradi virusa ebole, kot sprva sumijo. Pokojnica si je po lepotni operaciji privoščila okrevanje v dragem hotelu. Njen kirurg vztraja, da je šlo za rutinski poseg, ki nikakor ne more biti vzrok za njeno smrt. Doktor očitno govori resnico, saj obdukcija pokaže, da je bila gospa zastrupljena.
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42:18
3. del
Nekdo ugrabi deklico, ki se s starejšo sestro potepa po mestu, namesto da bi bila v šoli. Iskanje nedolžne žrtve se takoj začne, toda zadeva je bolj resna, kot so policisti sprva domnevali. Ugrabljena Alicia Perez je edina, ki lahko svojemu bratu daruje kostni mozeg in ga s tem reši pred gotovo smrtjo. Če je torej ne najdejo, bo njen brat umrl. Ko Alicio najdejo mrtvo, Grissom kmalu odkrije, da njena sestra April ne govori resnice.
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42:20
2. del
Zaradi poplave v Las Vegasu pride do popolne zmede, saj ob črpalki za vodo najdejo truplo. Med raziskavo Grissom in ostali odkrijejo, da se v vodovodnih kanalih nahajajo delci človeških kosti. Robbins zaključi, da kosti pripadajo najstniškemu fantu. Greg, ki je padel na prvem izpitu, dobi drugo priložnost in uspešno opravi svojo prvo obdukcijo. Toda Grissom mu pripravlja novo preizkušnjo.
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43:06
1. del
Sara se vrne s počitnic. Greg svoj laboratorij prepusti novi znanstvenici, sam pa se z Grissomom odpravi na teren. Ekipo forenzikov čaka zelo naporna noč. V nočnem klubu je prišlo do streljanja. V hotelski sobi najdejo mrtvo striptizeto. Moški, ki je domnevno storil samomor, je bil v resnici umorjen. Odkrijejo pa tudi nekaj, kar bi prav lahko bilo truplo vesoljca.
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