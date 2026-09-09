Na kraju zločina - Sezona 5 - 7. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Praznovanje na srednji šoli zmoti novica o umoru in ugrabitvi, toda nihče od udeležencev šolske zabave ni pripravljen povedati resnice. Mrtvo dekle, Nicole Jenson, je bila v šoli zelo nepriljubljena. Vse kaže, da so jo posilili, smrt pa so povzročila mamila. Nicolina vrstnica Janelle Macklin, katere oče je lastnik igralnice, prav tako izgine neznano kam, vendar njeni sošolci molčijo kot grob. Grissom in ostali forenziki medtem dobijo novega šefa.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA