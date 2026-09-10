Na kraju zločina - Sezona 5 - 11. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Grega čaka še zadnji preizkus, preden mu Grissom dovoli, da začne delati na terenu. Toda primer, ki ga mora preiskati, je precej zapleten. Umorjen je Dennis Kingsley, goreč privrženec Sherlocka Holmesa, ki je svojega najljubšega detektiva igral v literarnem klubu. Osumljencev je več, vsi pa so imeli dober motiv za umor, saj je Dennis hotel klub razpustiti. Warrick in Nick medtem preiskujeta smrt motorista, ki je zapeljal s ceste in se smrtno ponesrečil, pred tem pa je s prijateljem kadil travo.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA