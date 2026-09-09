Na kraju zločina - Sezona 5 - 12. del

Na kraju zločina , C.S.I.
V mehiški četrti najdejo truplo mlade ženske. Preiskava pokaže, da je Veronica Juarez živela dvojno življenje. Bila je visoko izobražena in je stanovala v premožni soseski daleč od tam, kjer so jo našli. Obenem najdejo dokaze, da je bila ‘groupie’ neke glasbene skupine. Nick in detektiv Vega s pomočjo besedila pesmi, ki jo izvaja skupina, kmalu najdeta možnega osumljenca. Warrick, Greg in Sophia preiskujejo smrt voznika avtomobila za invalide. Vse kaže, da je voznika ubil njegov sopotnik, ki je po umoru pobegnil in za seboj pustil invalidski voziček.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA