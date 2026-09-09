Na kraju zločina - Sezona 5 - 13. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Na gradbišču najdejo dve ženski trupli, položeni v grobnico iz katrana. Grissoma preiskava zelo vznemiri in ekipa kmalu odkrije, da ženski nista bili zakopani istočasno, ampak več let narazen. Ena od njiju je Svetlana Melton. Sara in Catherine sumita, da je bila žrtev nasilnega moža. Izkaže se, da je bila Svetlana nevesta po naročilu. Medtem je Sara vse bolj nesrečna in nazadnje jo celo suspendirajo. Grissom se pogovori z njo in izve presenetljive stvari.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA