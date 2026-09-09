Na kraju zločina - Sezona 5 - 15. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Lastnika igralnice Brucea Eigerja najdejo mrtvega pod njegovim balkonom. Grissom in ostali kmalu ugotovijo, da je njegovo truplo nekdo premikal. Eigerjeva žena temu brez oklevanja pritrdi. Ker je bil Bruce gol, se je odločila, da bo truplo oblekla. Toda njena zgodba se izkaže za debelo laž. Dr. Robbins med obdukcijo odkrije, da je Eiger užival LSD. Catherine medtem z grozo ugotovi, da je nekdo ukradel vse fotografije, ki jih je posnela na prizorišču, kjer so našli Eigerjevo truplo.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA