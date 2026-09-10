Na kraju zločina - Sezona 5 - 16. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Grissom, Greg in Sara preiskujejo umor Mauricea Hudsona, ki so ga našli zadušenega v hotelski sobi. Vse kaže, da se je spečal z nekom, ki se je udeležil konference za debelušne ljudi. Maurice je očitno rad užival v intimnih trenutkih z močnejšimi ženskami in vijolična svilena vlakna forenzike pripeljejo do dveh njegovih ljubic. Catherine, Warrick in Nick medtem preiskujejo umor pobiralca stav.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA