Na kraju zločina - Sezona 5 - 16. del

11. del

Grega čaka še zadnji preizkus, preden mu Grissom dovoli, da začne delati na terenu. Toda primer, ki ga mora preiskati, je precej zapleten. Umorjen je Dennis Kingsley, goreč privrženec Sherlocka Holmesa, ki je svojega najljubšega detektiva igral v literarnem klubu. Osumljencev je več, vsi pa so imeli dober motiv za umor, saj je Dennis hotel klub razpustiti. Warrick in Nick medtem preiskujeta smrt motorista, ki je zapeljal s ceste in se smrtno ponesrečil, pred tem pa je s prijateljem kadil travo.

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