Na kraju zločina - Sezona 5 - 17. del

Na kraju zločina , C.S.I.
V hotelski sobi najdejo umorjeno stevardeso. Čeprav poškodbe na njenem telesu kažejo, da se je borila za svoje življenje, v sobi ne najdejo niti trohice dokazov. Ecklie se takoj spomni na umor stevardese, ki se je zgodil v podobnih okoliščinah pred nekaj leti. Je možno, da je spet udaril isti morilec? Catherine in Nick medtem preiskujeta smrt 12-letnega fanta, ki ga najdejo mrtvega v njegovi sobi.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA