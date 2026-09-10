Na kraju zločina - Sezona 5 - 19. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Forenziki imajo tokrat še posebej veliko dela. Grissom preiskuje nesrečo, v katero je bil vpleten ukraden avto, voznik pa je zbežal. Warrick mora pohiteti na razstavo avtomobilov, kjer so v enem izmed razstavljenih primerkov našli mrtvo hosteso. Sara in Greg preiskujeta umor body builderja, ki je jemal steroide. Nick mora medtem ugotoviti, kdo je umoril fantka, ki so ga našli mrtvega na avtobusni postaji.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA