Na kraju zločina - Sezona 5 - 20. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Jima Brassa po dolgem času pokliče njegova težavna hčerka Ellie, ki živi v Los Angelesu. To gotovo ne pomeni nič dobrega in res je tako. Ellie pove, da je izginila njena prijateljica Dakota, prostitutka. Obenem očetu zamolči, da jo je nazadnje videla, ko je vstopila v avto svoje stranke. Brass se nemudoma odpravi v Hollywood, kjer mu pri preiskavi pomagata bivša kolegica Annie Kramer in Warrick, ki se je v Los Angelesu udeležil neke konference.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA