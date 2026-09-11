Na kraju zločina - Sezona 5 - 21. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Grissom, Sara in Brass preiskujejo umor v psihiatrični bolnišnici. Tam je medicinska sestra našla umorjenega pacienta Robbieja Gartnerja, poleg njega pa njegovega prijatelja Kennyja, vsega umazanega od krvi. Kenny je nemara res najbolj očiten osumljenec, toda Grissom ga zaradi madežev krvi takoj zbriše s svojega seznama. Sara medtem v pokojnikovi sobi najde spermo. Ker je bil Gartner kastriran, je jasno, da sperma pripada nekomu drugemu.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA