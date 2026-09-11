Na kraju zločina - Sezona 5 - 21. del

22. del

Catherine se po napornem dnevu odpravi v lokal na pijačo. Tam spozna šarmantnega Adama Novacka, s katerim se zaplete v pogovor. Ko se kasneje poskuša od njega posloviti, je Adam nekoliko preveč vsiljiv, zato ga nažene stran. Kot da noč ni bila že dovolj burna, jo sredi noči zbudi Grissom. Preiskati morata umor Alice Granger, pri kateri najdejo škatlo vžigalic, na kateri je napisana telefonska številka. Catherine se zdi, da ji je isto številko zaupal tudi njen nočni sogovornik. Je možno, da je on morilec?

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