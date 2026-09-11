Na kraju zločina - Sezona 5 - 22. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Catherine se po napornem dnevu odpravi v lokal na pijačo. Tam spozna šarmantnega Adama Novacka, s katerim se zaplete v pogovor. Ko se kasneje poskuša od njega posloviti, je Adam nekoliko preveč vsiljiv, zato ga nažene stran. Kot da noč ni bila že dovolj burna, jo sredi noči zbudi Grissom. Preiskati morata umor Alice Granger, pri kateri najdejo škatlo vžigalic, na kateri je napisana telefonska številka. Catherine se zdi, da ji je isto številko zaupal tudi njen nočni sogovornik. Je možno, da je on morilec?Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA