Na kraju zločina - Sezona 5 - 18. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Grissom in Sara na kraju požiga najdeta popolnoma opečeno žensko, ki pa je na njuno veliko presenečenje še vedno živa. Grissom sumi, da je prav ona, Tara Matthews, zanetila požar, saj je bila prepojena z alkoholom. Catherine in Warrick medtem preiskujeta trojni umor. V družinskem bazenu najdeta utopljeno deklico, v hiši pa njena starša. Ženski las, ki ga najdeta v postelji, več kot očitno ne pripada ne deklici ne njeni mami. Čigav je torej?Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA