Na kraju zločina - Sezona 5 - 23. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Sara in Greg preiskujeta umor dveh študentov, ki sta se na noč svoje smrti ljubila. Manj jasno pa je, zakaj sta njuni trupli postali rožnati, saj nista bila zastrupljena z monoksidom ali s cianidom. Catherine in Warrick preiskujeta umor možakarja, ki so ga z zvezanimi očmi našli sredi kroga na žitnem polju. Še bolj nenavadno je to, da na kraju zločina najdeta samo odtise čevljev reševalcev, ki so na prizorišče prispeli prvi. Kako je torej žrtev pristala sredi žitnega polja?Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA