Na kraju zločina - Sezona 5 - 24. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Vse se začne z metanjem kovanca. Warrick zmaga in se odpravi raziskovat zločin v klubu s striptizetami, Nick pa se odpravi na prizorišče, kjer so sredi ulice našli kup drobovja. Ko Nick začne iskati dokaze, njegovi kolegi policisti opazijo, da je izginil. Nicka nenadoma ni nikjer in tudi Ecklie je tokrat tako zaskrbljen, da v službo pokliče vse proste preiskovalce, ki se nemudoma lotijo iskanja svojega kolega. Grissom, Catherine in Warrick sklepajo, da se je Nick ujel v past. In res se izkaže, da je bil ugrabljen.Prikaži več
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA