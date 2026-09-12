Na kraju zločina - Sezona 5 - 24. del

Sezona 5 Epizoda 24

Vse se začne z metanjem kovanca. Warrick zmaga in se odpravi raziskovat zločin v klubu s striptizetami, Nick pa se odpravi na prizorišče, kjer so sredi ulice našli kup drobovja. Ko Nick začne iskati dokaze, njegovi kolegi policisti opazijo, da je izginil. Nicka nenadoma ni nikjer in tudi Ecklie je tokrat tako zaskrbljen, da v službo pokliče vse proste preiskovalce, ki se nemudoma lotijo iskanja svojega kolega. Grissom, Catherine in Warrick sklepajo, da se je Nick ujel v past. In res se izkaže, da je bil ugrabljen.

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