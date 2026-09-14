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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 6 Epizoda 3

Grissom in ostali preiskujejo smrt ženske, ki je umrla na domačem stopnišču. Prvi osumljenec je njen mož Ray, ki ima zelo majav alibi, saj trdi, da je v času njene smrti zaspal. Preiskava pokaže, da je tudi Rayeva prva žena umrla podobne smrti, forenziki pa poleg tega odkrijejo še mrežo prevar in izsiljevanj.

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Dostopno še 29 dni

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  • Sezona 5