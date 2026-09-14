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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 6 Epizoda 2

Nekdo umori hollywoodskega zvezdnika Juliana Harperja. Warrick in Nick med preiskavo naletita na osumljenko v rdečem kostimu, ki je prejela denar od Julianove bivše žene. Gre za tatico, prostitutko ali najeto morilko? Ali pa se za Julianovo smrtjo skriva še temnejša skrivnost? Grissom in Catherine medtem preiskujeta smrt priseljencev z Laosa. Sledi ju pripeljejo v pralnico ene od lasvegaških igralnic.

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