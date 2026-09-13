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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 6 Epizoda 1

Forenziki morajo preiskati sumljivo eksplozijo avtodoma, v kateri sta umrla moški in ženska. Obdukcija pokaže, da nista umrla v eksploziji in da sta bila pravzaprav žrtvi prometne nesreče, pri kateri je storilec pobegnil. Catherine in Warrick, ki se je pred kratkim poročil, preiskujeta umor striptizete. Sara in nova detektivka za umore Sofia Curtis morata ugotoviti, kako sta umrla moški in ženska, ki ju najdejo v prtljažniku zapuščenega avtomobila.

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Dostopno še 29 dni

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  • Sezona 6

  • Sezona 5