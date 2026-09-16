Na kraju zločina - Sezona 6 - 9. oddaja

5. del

Nick, Warrick, Sara in Greg preiskujejo izginotje družine, ki živi nekaj ur iz Las Vegasa. Zaradi sledi v hiši sumijo, da so vsi člani družine mrtvi, vendar tega ne morejo dokazati. Nick v hiši sliši glasove, ki bi lahko pričali o tem, da so živi. Ali pa ima Nick prisluhe? Nato ugotovijo, da je najmlajša hčerka verjetno edina, ki je še vedno živa.

Dostopno še 29 dni