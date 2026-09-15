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Na kraju zločina , C.S.I.

Sezona 6 Epizoda 6

Lana Adalian najde mrtvo svojo sestro Christino, ki je pred kratkim rodila. Ob njej najde tudi poslovilno pismo, vendar vse kaže, da Christina ni storila samomora. Sledi preiskovalce pripeljejo do njenega bivšega fanta, ki trdi, da je Christinino nosečnost povzročilo brezmadežno spočetje. Obdukcija pokaže, da Christina v resnici ni mati dojenčka, za katerega je skrbela. V vse skupaj je vpletena agencija za posvojitve.

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  • Sezona 6

  • Sezona 5

42:19
Na kraju zločina - Sezona 6 - 6. del

6. del

Lana Adalian najde mrtvo svojo sestro Christino, ki je pred kratkim rodila. Ob njej najde tudi poslovilno pismo, vendar vse kaže, da Christina ni storila samomora. Sledi preiskovalce pripeljejo do njenega bivšega fanta, ki trdi, da je Christinino nosečnost povzročilo brezmadežno spočetje. Obdukcija pokaže, da Christina v resnici ni mati dojenčka, za katerega je skrbela. V vse skupaj je vpletena agencija za posvojitve.
42:51
Na kraju zločina - Sezona 6 - 5. del

5. del

Nick, Warrick, Sara in Greg preiskujejo izginotje družine, ki živi nekaj ur iz Las Vegasa. Zaradi sledi v hiši sumijo, da so vsi člani družine mrtvi, vendar tega ne morejo dokazati. Nick v hiši sliši glasove, ki bi lahko pričali o tem, da so živi. Ali pa ima Nick prisluhe? Nato ugotovijo, da je najmlajša hčerka verjetno edina, ki je še vedno živa.
42:17
Na kraju zločina - Sezona 6 - 4. del

4. del

Nekdo vdre v hišo zakoncev Copeland, medtem pa na dvorišču skupina neznancev pusti truplo. Nick, Grissom in Catherine se odpravijo v puščavo, kjer v neki votlini odkrijejo sledi skupinskega samomora. Medtem nebo nad Las Vegasom prekrije meteorski dež, Nick pa se mora med preiskavo soočiti z lastnimi strahovi še iz časa, ko so ga živega zakopali.
42:18
Na kraju zločina - Sezona 6 - 3. del

3. del

Grissom in ostali preiskujejo smrt ženske, ki je umrla na domačem stopnišču. Prvi osumljenec je njen mož Ray, ki ima zelo majav alibi, saj trdi, da je v času njene smrti zaspal. Preiskava pokaže, da je tudi Rayeva prva žena umrla podobne smrti, forenziki pa poleg tega odkrijejo še mrežo prevar in izsiljevanj.
Dostopno še 28 dni
41:59
Na kraju zločina - Sezona 6 - 2. del

2. del

Nekdo umori hollywoodskega zvezdnika Juliana Harperja. Warrick in Nick med preiskavo naletita na osumljenko v rdečem kostimu, ki je prejela denar od Julianove bivše žene. Gre za tatico, prostitutko ali najeto morilko? Ali pa se za Julianovo smrtjo skriva še temnejša skrivnost? Grissom in Catherine medtem preiskujeta smrt priseljencev z Laosa. Sledi ju pripeljejo v pralnico ene od lasvegaških igralnic.
Dostopno še 29 dni
41:31
Na kraju zločina - Sezona 6 - 1. del

1. del

Forenziki morajo preiskati sumljivo eksplozijo avtodoma, v kateri sta umrla moški in ženska. Obdukcija pokaže, da nista umrla v eksploziji in da sta bila pravzaprav žrtvi prometne nesreče, pri kateri je storilec pobegnil. Catherine in Warrick, ki se je pred kratkim poročil, preiskujeta umor striptizete. Sara in nova detektivka za umore Sofia Curtis morata ugotoviti, kako sta umrla moški in ženska, ki ju najdejo v prtljažniku zapuščenega avtomobila.
Dostopno še 27 dni

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