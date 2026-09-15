Na kraju zločina - Sezona 6 - 7. del

Na kraju zločina , C.S.I.
Epizodo si bomo ogledali v dveh delih. Brass in Sofia sta med lovom na osumljenca udeležena v divji vožnji in streljanju po lasvegaških ulicah. V incidentu umre nedolžen mlad policist. Preiskavo spremljajo mediji in razburjeni meščani, zato so preiskovalci še pod dodatnim pritiskom. Kmalu se pokaže, da je policista po vsej verjetnosti ustrelil eden izmed njegovih kolegov.Prikaži več
Sezona 6Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
Sezona 5Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle in Jim Brass so forenzični strokovnjaki, ki se prvi znajdejo na kraju zločina, za rumenim policijskim trakom, ki ga navadni smrtniki ne smemo prestopiti. Umori, samomori, ropi in nasilni zločini so del njihove službe. Las Vegas je njihov kraj dogajanja. Rokavice, pincete, plastične vrečke, povečevalna stekla so njihovi delovni pripomočki. Potrpežljivost, vztrajnost, razgledanost, izkušenost so njihove najboljše lastnosti. Njihova glavna naloga je zbiranje dokazov.Žanr: KriminalkaIgralci: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Robert David HallDržava: ZDA
39:18
7. del
Epizodo si bomo ogledali v dveh delih. Brass in Sofia sta med lovom na osumljenca udeležena v divji vožnji in streljanju po lasvegaških ulicah. V incidentu umre nedolžen mlad policist. Preiskavo spremljajo mediji in razburjeni meščani, zato so preiskovalci še pod dodatnim pritiskom. Kmalu se pokaže, da je policista po vsej verjetnosti ustrelil eden izmed njegovih kolegov.
42:19
6. del
Lana Adalian najde mrtvo svojo sestro Christino, ki je pred kratkim rodila. Ob njej najde tudi poslovilno pismo, vendar vse kaže, da Christina ni storila samomora. Sledi preiskovalce pripeljejo do njenega bivšega fanta, ki trdi, da je Christinino nosečnost povzročilo brezmadežno spočetje. Obdukcija pokaže, da Christina v resnici ni mati dojenčka, za katerega je skrbela. V vse skupaj je vpletena agencija za posvojitve.
42:51
5. del
Nick, Warrick, Sara in Greg preiskujejo izginotje družine, ki živi nekaj ur iz Las Vegasa. Zaradi sledi v hiši sumijo, da so vsi člani družine mrtvi, vendar tega ne morejo dokazati. Nick v hiši sliši glasove, ki bi lahko pričali o tem, da so živi. Ali pa ima Nick prisluhe? Nato ugotovijo, da je najmlajša hčerka verjetno edina, ki je še vedno živa.
42:17
4. del
Nekdo vdre v hišo zakoncev Copeland, medtem pa na dvorišču skupina neznancev pusti truplo. Nick, Grissom in Catherine se odpravijo v puščavo, kjer v neki votlini odkrijejo sledi skupinskega samomora. Medtem nebo nad Las Vegasom prekrije meteorski dež, Nick pa se mora med preiskavo soočiti z lastnimi strahovi še iz časa, ko so ga živega zakopali.
42:18
3. del
Grissom in ostali preiskujejo smrt ženske, ki je umrla na domačem stopnišču. Prvi osumljenec je njen mož Ray, ki ima zelo majav alibi, saj trdi, da je v času njene smrti zaspal. Preiskava pokaže, da je tudi Rayeva prva žena umrla podobne smrti, forenziki pa poleg tega odkrijejo še mrežo prevar in izsiljevanj.
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41:59
2. del
Nekdo umori hollywoodskega zvezdnika Juliana Harperja. Warrick in Nick med preiskavo naletita na osumljenko v rdečem kostimu, ki je prejela denar od Julianove bivše žene. Gre za tatico, prostitutko ali najeto morilko? Ali pa se za Julianovo smrtjo skriva še temnejša skrivnost? Grissom in Catherine medtem preiskujeta smrt priseljencev z Laosa. Sledi ju pripeljejo v pralnico ene od lasvegaških igralnic.
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41:31
1. del
Forenziki morajo preiskati sumljivo eksplozijo avtodoma, v kateri sta umrla moški in ženska. Obdukcija pokaže, da nista umrla v eksploziji in da sta bila pravzaprav žrtvi prometne nesreče, pri kateri je storilec pobegnil. Catherine in Warrick, ki se je pred kratkim poročil, preiskujeta umor striptizete. Sara in nova detektivka za umore Sofia Curtis morata ugotoviti, kako sta umrla moški in ženska, ki ju najdejo v prtljažniku zapuščenega avtomobila.
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